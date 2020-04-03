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Tarihi Kaleiçi Çarşısı sabunlu suyla yıkandı

Denizli'de 800 yılı aşkın süredir alışverişin merkezi olan tarihi Kaleiçi Çarşısı il çarşı içerisinde yer alan 650 işyeri Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

03.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:46
Tarihi Kaleiçi Çarşısı sabunlu suyla yıkandı
Denizli 'de 800 yılı aşkın süredir alışverişin merkezi olan tarihi Kaleiçi Çarşısı il çarşı içerisinde yer alan 650 işyeri Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Türkiye 'de artan korona virüs vakalarına tedbirlerde artarak devam ediyor. Dünyada 50 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipleri meydanlarda dahil her alanda üst düzey önlemleri alıyor. 800 yılı aşkın süredir kentin alışveriş denilince ilk akla gelen yerlerden olan tarihi Kaleiçi Çarşısı'nı sabunlun suyla yıkayarak dezenfekte etti. Çarşı içerisinde yer alan 650 işyeri de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Esnaf ve vatandaşların büyük bir memnuniyet ile karşıladığı çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi çarşı içerisinde bulunan oturma ve dinlenme alanlarında da dezenfekte işlemi yaptı. Kaleiçi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Soner Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmanın kendilerini oldukça memnun ettiğini belirterek, Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Yıldız, "1200'lü yıllardan beri alışverişin merkezi olan tarihi Kaleiçi Çarşımız baştan sona kadar dezenfekte edildi. Bu yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, tüm esnaflar adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sosyal mesafe ve hijyen uyarısı

Vatandaşların sağlık ve huzuru için korona virüsle birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte tarihi Kaleiçi Çarşımızı ve içerisinde yer alan 650 esnafımızın işyerini de dezenfekte ettik. Bizler sizin için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah el birliği ile bu salgını atlatacağız" dedi. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

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