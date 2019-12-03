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Tarihi kalenin duvarlarına sprey boyalı saygısızlık

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

03.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:10Tarihi kalenin duvarlarına sprey boyalı saygısızlık

BARTIN'ın ilçesindeki tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı.

'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2013 yılının Temmuz ayında, 'UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman restorasyon yapıldı. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarının değişik yerlerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü. Amasra Kalesi'nin 'Dünya Miras Listesi'ne alınma süreci devam ederken, Boztepe ve Zindan mahallelerini çevreleyen duvarlarına yazılar yazılması tepki çekti. Kale duvarlarındaki yazı ve şekiller, görüntü kirliliğine de neden oldu. Kalenin 'Kraliçe Amastris Hamamı' olarak bilinen direkli kaya bölümünde de çok sayıda yazı ve şekil olduğu görüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaleye yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek'ten işlem yapılacağı öğrenildi. Kale duvarlarındaki yazı ve şekillerin, tarihi dokuya zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

3 YIL ÖNCE DE YAZILMIŞTI

Öte yandan 2016 yılında da Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini bağlayan köprü ile kale duvarlarına, sprey boyayla yazılar yazılmıştı. Amasra Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucunda teknik ekip tarafından düşük basınçla kum püskürtülmesi yöntemiyle yazılar silinmişti.



Boztepe, Amasra, Polis, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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