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Tarihi Kapalı Çarşı'da hırsızlık girişimi

Tarihi Kapalı Çarşı'da gece yaşanan hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

30.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:02
Tarihi Kapalı Çarşı'da gece yaşanan hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çarşının çatısından halatla inen hırsızların, bekçiler tarafından fark edilince altın dolu poşeti bırakıp kaçtıkları öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay gece 02.00 sıralarında tarihi Kapalı Çarşı Kuyumcular Sokak'ta meydana geldi. Çatıdan halat yardımı ile çarşıya giren iki şahıs, bir kuyumcudan çaldıkları altınları poşete doldurdu.
Bu sırada çarşının güvenlik görevlileri kameralardan hırsızların yerini tespit etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bölgede görevli bekçiler sevk edildi.
Geldikleri gibi çatıdan kaçmaya çalışan hırsızlarla bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Çatıdan inerek bir arabaya binen hırsızlar, bu sırada panikle ellerindeki altın dolu poşeti bırakarak kaçtı. Hırsızların bıraktığı poşette yapılan incelemede yüklü miktarda altın ve 1 adet güvenlik kamera kayıt cihazı bulundu.
Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA) Tarihi Kapalı Çarşı’da hırsızlık girişimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Güncel

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Tarihi Kapalı Çarşı'da hırsızlık girişimi
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