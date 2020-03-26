Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü

İstanbul'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilen 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'nın içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde her gün binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan çarşının sessizliğe büründüğü görüldü.

26.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:47

Dünyanın en eski ve ilk büyük alışveriş merkezlerinden, İstanbul 'un görülmesi gereken eşsiz yapılarından biri olan ve her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kapalı Çarşının, İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Normal zamanlarda yoğunluktan adım atmanın dahi zor olduğu çarşının içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TARİHİNDE BİR İLK

Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında 64 cadde ve sokağı, iki bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 3 bin 600 dükkanı ile İstanbul'un simge yapılarından olan çarşının adeta sessizliğe bürünmesi tarihinde bir ilk olarak yorumlandı.

KAPALI ÇARŞI HAKKINDA

45 bin metrekare alana sahip çarşının çatısı kurşunla kaplıdır ve sayısız kubbeyle doludur. Beyazıt, Fesçiler, Sahaflar, Kürkçüler, Nuriosmaniye, Mahmutpaşa, Mercan, Tacirciler ve Örücüler, Kapalı Çarşı'nın belli başlı kapılarıdır.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, turist, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da Tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:42: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi 17:37: Altın yükseldi, petrol yatay - Ekonomi 17:37: G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi - Ekonomi 17:37: "Kargo sektörü olarak tüm koşullara hazırız" - Ekonomi 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:28: Çorumlu iş insanı, istihdamı yüzde 10 daha artıracak - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi 16:04: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:04: Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı - Ekonomi