Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu Soygunu gerçekleştiren hırsızlar her yerde aranıyor Beyazıt'ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce altın çalındı.

30.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:29
Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu
Soygunu gerçekleştiren hırsızlar her yerde aranıyor
İSTANBUL - Beyazıt'ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce altın çalındı. Çaldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar 2 torba altını ise olay yerinde düşürerek kayıplara karıştı.
Olay, saat 03.00'da Bazeyıt Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile çarşının Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler buradan çarşının çatısına çıktı. Sonrasında ise çatıdan aşağı inen hırsızlar, bir kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çalarak kayıplara karıştı.
Kaçtıkları esnada 2 torba altını düşürdüler
Çarşıdan kaçmaya çalışan hırsızlar bu sırada 2 torba altını olay yerinde düşürdüler. Hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis düşürülen altınları koruma altına alırken bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı
Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların düşürdüğü altın dolu 2 torbada emniyete götürüldü. Hırsızların düşürdükleri altınların dışında kuyumcudan altın çalıp çalmadığı yapılacak incelemenin ardından sonuçlanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kaçan kişi ya da kişiler polis tarafından her yerde aranıyor. Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

İstanbul Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:36: Siirt'te uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi - Haberler 10:35: Kızılay, karantina yurdunda kalanlara 4 öğün yemek veriyor - Haberler 10:35: Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi - Haberler 10:32: "Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti - Haberler 10:30: Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar - Haberler 10:16: İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı - Haberler 09:40: Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı - Haberler 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:36: Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu 08:59: İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız - Haberler