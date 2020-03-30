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TARİHİ KAPALIÇARŞI'YA GİRMEK İÇİN BEKLEYENLER "SOSYAL MESAFE" KURALINA UYMADI

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor.

30.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:11
TARİHİ KAPALIÇARŞI'YA GİRMEK İÇİN BEKLEYENLER

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadı.

Tarihi Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Bazı iş yeri sahipleri ve çalışanlar  kısa süreli işlerini halletmek için Kılıççılar kapısından kontrollü olarak içeriye alınıyor. Açık olan iş yerlerinden biri de dövizciler. Döviz bürolarında işlerini halletmek için gelenler ise isimleri okunarak sırayla içeriye alınıyor.  İçeriye alınmak için Kılıççılar kapısı önünde bekleyenler, koronavirüs salgınına karşı yapılan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almadı.  Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde yoğunluk oluştu.

"BEKLEYENLERİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kapalıçarşı'ya girmek için sıra bekleyen Emirhan Alveroğlu, "Kapalıçarşı'ya kontrollü bir şekilde bekleyenleri almaya çalışıyorlar. Çalışan esnaflar var içerdi. Bazı dövizciler açık. Müşteriler sırayla alınıyor.  Esnafım, bazı ödemelerimiz var. Bende onun için bekliyorum. Her ne kadar içeride bir önlem alınsa da, dışarıdaki insanlar bireysel önlem almak zorunda. Biz kapıdan uzakta duruyoruz. Onlar da bunu yapabilirler. Sıraları gelince zaten çağırılacaklar" dedi.

"İNSANLAR UYARILARI DİNLEMİYOR"

Yusuf Aytekin ise "İçeride işlem yapan esnaf var. Paraya veya altına ihtiyacı olan insanlar oluyor. Bizim de paraya ihtiyacımız var. Bizde bekliyoruz.  Koronavirüse karşı uyarılar yapılsa da insanlar dinlemiyor." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kılıççılar kapısı önünde bekleyenler

-Bekleyenler röp

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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