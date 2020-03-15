Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı
Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı Layser Çarşısı'nda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi Irak'ın Kerkük şehrinde bulunan ve 2018 yılında yanan tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarım çalışmaları tamamlandı.
15.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:30
Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldıLayser Çarşısı'nda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi
KERKÜK - Irak 'ın Kerkük şehrinde bulunan ve 2018 yılında yanan tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarım çalışmaları tamamlandı. Çarşıda bulunan dükkanlar onarımın tamamlanmasının ardından bugün sahiplerine teslim edildi. Kerkük' te bulunan tarihi Kayseri Çarşısı 2018 yılının Kasım ayında yanmıştı. Tarihi çarşının onarımına kısa sürede TİKA tarafından başlatıldı. Onarımın tamamlanmasının ardından tarihi çarşıda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi. Dükkanlarını onarımı tamamlanmış bir şekilde teslim alan dükkan sahipleri Türkiye'ye teşekkür etti.Dükkanını teslim alan Yusuf Necat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "TİKA tarafından yapılan onarımın bu şekilde yapılacağını tahmin edemiyordu. Onarım en güzel şekilde yapılmış. Bizim hükümetimize kalsaydı hayatta yapılmazdı" dediYahya Kasım ise, "Dükkanlarımıza çok şükür geri döndük, TİKA sayesinde. Bizim için Kayser Çarşısı'nı onaran TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Eskisinden daha güzel oldu ve en iyi malzemeler kullanıldı" ifadelerini kullandı.Kerkük Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Eyat Tarık da, "Türkiye Cumhuriyeti çarşının yangının ardından hemen onarımını üstlendi ve TİKA'ya onarım için talimat verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.
KERKÜK - Irak 'ın Kerkük şehrinde bulunan ve 2018 yılında yanan tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarım çalışmaları tamamlandı. Çarşıda bulunan dükkanlar onarımın tamamlanmasının ardından bugün sahiplerine teslim edildi. Kerkük' te bulunan tarihi Kayseri Çarşısı 2018 yılının Kasım ayında yanmıştı. Tarihi çarşının onarımına kısa sürede TİKA tarafından başlatıldı. Onarımın tamamlanmasının ardından tarihi çarşıda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi. Dükkanlarını onarımı tamamlanmış bir şekilde teslim alan dükkan sahipleri Türkiye'ye teşekkür etti.Dükkanını teslim alan Yusuf Necat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "TİKA tarafından yapılan onarımın bu şekilde yapılacağını tahmin edemiyordu. Onarım en güzel şekilde yapılmış. Bizim hükümetimize kalsaydı hayatta yapılmazdı" dediYahya Kasım ise, "Dükkanlarımıza çok şükür geri döndük, TİKA sayesinde. Bizim için Kayser Çarşısı'nı onaran TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Eskisinden daha güzel oldu ve en iyi malzemeler kullanıldı" ifadelerini kullandı.Kerkük Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Eyat Tarık da, "Türkiye Cumhuriyeti çarşının yangının ardından hemen onarımını üstlendi ve TİKA'ya onarım için talimat verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı