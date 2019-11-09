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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın paniği

İzmir'in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş yerinde meydana gelen yangın güçlükle kontrol altına alınırken, esnaf, yangına geç geldiği iddia edilen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

09.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:30Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın paniği
'in Konak ilçesinde, tarihi Çarşısı'nda bir iş yerinde meydana gelen yangın güçlükle kontrol altına alınırken, esnaf, yangına geç geldiği iddia edilen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 14.00 sıralarında Kemeraltı Çarşısı 873 sokakta bulunan bir bakırcı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerindeki tüpün alev almasından dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar ve çarşı esnafı, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. ekipleri, dar sokaklar nedeniyle yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekerken, yangına ilk müdahaleyi motorize itfaiye aracı yaptı. Müdahale esnasında sıkıntı yaşanınca, iş yeri sahipleri ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çarşı esnafı, yangının kendi dükkanlarına sıçramasından endişe ederek, müdahalede geç kaldığını söyledikleri itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Kemeraltı Çarşısında meydana gelen iş yeri yangını, uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. - İZMİR

Kemeraltı, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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