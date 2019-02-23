Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı Yapıldı

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Tarihi Kentler Birliği (TKB) Konya Bölge Çalıştayı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile çeşitli illerden belediye yöneticilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla yapıldı.Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu gibi bir devlete 200 yıla yakın başkentlik yapan bir yerde her tarafından medreseler, külliyeler, camiler bulunduğunu ve bu şehre layık hizmet etme gayretinde bulunduklarını söyledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TKB'nin tüm belediye başkanları için bir okul niteliğinde olduğunu ifade etti. Hem personelin yetişmesi konusunda hem de projelerin değerlendirilmesi ve ortaya konulması konusunda TKB'nin çok önemli bir iş yaptığına vurgu yapan Başkan Altay, "Bugün tüm şehirlerimizde ortaya çıkan bu güzel işlerin sebebi aslında burada ortaya çıkan birlik ve beraberliktir. Konya bu manada TKB'nin tecrübesinden en çok faydalanan şehirlerden birisidir" ifadelerini kullandı."Önemli çalışmalar yürütüldü"Şehirleri inşa ederken içinde yaşayan ruhu da korumak ve yaşatmak gerektiğini kaydeden Başkan Altay, "Bence Türkiye'deki iki büyük atılımdan birisi herhalde TKB'nin kurulması ve emlak vergilerinden alınan payın tarihi eser restorasyonlarına harcanması. Ama ikinci büyük değişim Büyükşehir Belediye Yasası. Çünkü özellikle il merkezlerimizde çok önemli restorasyon çalışmaları yapılıyor ama taşrada ilçe belediyelerimizin hem mevcut bilgi birikimi hem ekonomik yapısı bunları tekrar ayağa kaldırmaya maalesef yetmiyordu. Konya gibi büyük bir coğrafyada merkezde önemli bir çalışma yapıyorsunuz ama Ereğli'de, Beyşehir'de, Akşehir'de bu çalışmaların bir şekilde koordine edilip yapılması gerekiyordu. Bu geçtiğimiz 5 yılda hem Konya merkezde hem de ilçelerimizde Büyükşehir olarak çok önemli çalışmalar yürütüldü" dedi. Yeni dönemde Konya'nın kültür varlıklarının yeniden ortaya çıkarılması için çok önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını belirten Başkan Altay, çalıştaydan çıkacak sonuçların kendileri için kaynak niteliğinde olacağını dile getirdi."Konya tarihi eserlerin korunması konusunda örnek bir şehir"Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, "Tarihi Kentler Birliği, yerel yönetimler ile meslek gruplarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek kentlerimizin tarihi dokusunun gün yüzüne çıkartılması ve tanıtılması noktasında bugüne kadar sayısız güzel işler yaparak bir değer haline gelmiştir" cümlelerini kullandı.Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Metin Sözen ise, ilk defa bir kentin kendi mal varlığını gözden geçirdiğini belirterek, "Selçuklu başkenti Konya, bu bölgenin düğüm noktası olmuş tarih boyunca bu düğüm içinde bizim gösterebileceğimiz en önemli merkezlerden biri. Büyükşehir her ölçekte yerleşim yerlerinden sorumlu artık. Kentin büyüklüğüne ve haritadaki yerine baktığınızda bu büyük kent bu bütçelerle Beyşehir'ini de Seydişehir'ini de, ne kadar ilçesi varsa hepsinin adil şekilde tarihi ve kültürel kimliğinin çıkması için çaba göstermek zorundadır. Bu minvalde Konya proje konusunda kendini öne çıkaran ve uluslararası boyuta gittiği zaman bunları rahatlıkla anlatabilecek boyutta bir büyüklüğe ulaşmaktadır" ifadelerine yer verdi.Çalıştay kapsamında "Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı" konulu bir panel düzenlendi. Ayrıca çalıştayın ardından katılımcılara yönelik inceleme gezisi de gerçekleştirildi. - KONYA