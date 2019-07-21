Battalgazi
Belediye Başkanı Osman Güder, Tarihi Kentler Birliği Malatya
Bölge Toplantısı için kente gelen konukları ağırladı.
Belediyeden yapılar yazılı açıklamaya göre, Başkan Güder, toplantıya katılmak için kente gelen konukları Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.
Malatya Valisi Aydın Baruş burada yaptığı konuşmada, yukarı ve aşağı Fırat Havzası'nın kültür bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, kentte devam eden 23'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali"nin şehre renk kattığına işaret etti.
Festivalin devam etti günlerde Tarihi Kentler Birliği Malatya Bölge Toplantısı için kente gelenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Baruş, "İnşallah Malatya'ya çok daha güzel günler gelecek. Malatya birlik ve kardeşliğini bu sayede daha da pekiştirecek." ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ibe Tarihi Kentler Birliği Malatya Bölge Toplantısını önemsediklerini aktararak, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin tamamına yakınının ayağa kaldırıldığını hatırlattı.
Malatya'nın kültürel zenginlikleri bulunduğuna işaret eden Güder, şöyle devam etti:
"Özellikle Battalgazi'de tarihsel yarım adayı ayağa kaldırma adına bugüne kadar 3 dönemde çaba sarf eden, kültürümüzü ve tarihimizi dışarıda tanıtmak adına girişimde bulunan katkı sağlayan eski Battalgazi Belediye Başkanı ve şu an ki Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Kendisinin orkestra şefliğinde biz ve Malatya'daki diğer belediye başkanları buradaki kültürel eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak için çalışacağız. Eserleri öncelikle kentimizde ve il dışında tanıtmak adına çalışmalarımızı yürüteceğiz."
Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Tarihi Kentler Birliği Malatya Bölge Toplantısı için kente gelen konuklar katıldı.