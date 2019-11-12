Tarihi Kentler Birliği'nden Akçadağ Belediyesi'ne başarı ödülü

Akçadağ Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Akçadağ Belediyesi'nin ödülünü, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık aldı.



Akçadağ Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Antalya'da düzenlenen ödül töreninde, Akçadağ Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkanı Ali Kazgan adına Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teslim etti. Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasında Akçadağ Belediyesi Başarı Ödülü'nü halk arasında 'Şeytan Çarşısı' olarak adlandırılan ve yenilendikten sonra 'Akçadağ Çarşısı' olarak isim değişikliği yapılan çarşıdan dolayı aldı. Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasında önemli bir ödül aldıklarını belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, bir önceki dönemde birlik tarafından Uygulama Ödülü'nü aldıklarını belirterek, " Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl yapılan programda 'Akçadağ Çarşısı' projemiz ile başarı ödülüne layık görüldük. Tarihi Kentler Birliği'ni bir Belediye Başkanı olarak çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönemde de Tarihi Kentler Birliği Tarafından Uygulama Ödülü'ne layık görülmüştük. Bu anlamda ödüllü bir belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmetimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasında program sonunda ödül programının ve YAPEX Fuarı'nın ev sahipliğini yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından kayısı ikramını Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA