Tarihi Kentler Birliği'nden Kula Belediyesi'ne Jüri Özel Ödülü

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ´Tarihi Kentler Birliği (TKB) Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması´nda, 'Kula Jeoparkı ve Kentsel Koruma Projesi' ile Jüri Özel Ödülü'nü Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in elinden aldı. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na katılarak 'Kula Jeoparkı ve Kentsel Koruma Projeleri' kapsamında Türkiye'de koruma tartışmaları ve yönelimlerini zenginleştiren vizyonel bakış açıları ve uygulamaya dönük güçlü işbirlikleriyle Jüri Özel başarı ödülüne layık görülen Kula Belediyesi, ödülüne kavuştu. Antalya'da Uluslararası Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'da (YAPEX) gerçekleştirilen ödül töreninde, başarı ödülünü Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in elinden aldı. Ödül töreninde 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı dalında proje ödülü sahiplerini buldu. Törenin ardın Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile Kula'nın turizm ve ekonomik yatırımları üzerine sohbet eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Prof. Dr. Metin Sözen'e Kula rozeti taktı. Sözen, Kula Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çalışmalarından dolayı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a başarılar dileyerek " Ben Fahri Kulalı Şefiyim" ifadelerini kulandı.

BAŞKAN TOSUN; " KULA'YI TURİZM İLE YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ"

İlçenin turizmine büyük oranda katkı sağlayan Kula Jeoparkını geliştirmek, tanıtmak ve adını duyurmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Kula her yıl bir adım daha turizm açısından ivme kazanıyor. Kula Jeoparkı sadece Kula'nın değil Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı önemli bir turizm kazanımlarındandır. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Biz Kula Jeoparkını ülkemize ve ilçemize kazandırabilmek adına güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunun karşılığında da Bu yıl 17.'si gerçekleştirilen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"na katıldık ve Sayın Metin Sözen hocam tarafından ödüle layık görüldük. İlçemizde son zamanlarda yaptığımız restorasyon çalışmaları ve Kula Jeoparkını geliştirici ve düzenleyici çalışmalarımızla adımızdan bir hayli söz ettirdik. İnşallah bu azim ve kararlılığımız sonuna kadar sürecektir. Bana bu ödülü layık gören Sayın Metin Sözen Hocama da çok teşekkür ediyorum. Benim ve ilçem adına gurur verici bir durum. Biz Kula Belediyesi olarak bilinçli adımlarla ilerleyerek ilçemize, geçmişimize, tarihimize, ve kent kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz " dedi