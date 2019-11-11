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Tarihi Kentler Birliği'nden Seyhan Belediyesine ödül

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tarihi Kentler Birliğince "Kentsel Korumada Kültür Mirası" temasıyla düzenlenen YAPEX Fuarı'nda Seyhan Belediyesi'ne "Sürdürülebilirlik" ödülü verildi.

11.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:22Tarihi Kentler Birliği'nden Seyhan Belediyesine ödül
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tarihi Kentler Birliğince "Kentsel Korumada Kültür Mirası" temasıyla düzenlenen YAPEX Fuarı'nda Belediyesi'ne "Sürdürülebilirlik" ödülü verildi.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a fuara katılarak stantta konukları ağırladı.

Fuar, ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Ödülleri Töreni ile son buldu. "Kentsel Korumada Kültür Mirası" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, Seyhan Belediyesi, restorasyon ve koruma alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Seyhan Belediyesi, Tepebağ ve ilçedeki diğer tarihi alanlarda yapmış olduğu çalışmalarda sürdürülebilirlik ve devamlılık sağladığı için verilen "Süreklilik Ödülü"nü Başkan Akif Kemal Akay aldı. Başkan Akay teşekkür konuşmasında, "Nitelik, birikim, derinlik, süreklilik kavramları artık içimize işlemeli. Doğal mirasımızın ve doğanın değerini ve önemini anlamalı, bir gün doğanın da sonunun gelebileceğinin farkına varmalıyız. Tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için korumaya devam edeceğiz" dedi.

Ödülü eski Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Asım Güzelbey'den alan Başkan Akay, "Bu ödülü almamızda emeği geçen Seyhan Belediyesi ailemize teşekkür ediyorum. Seyhanımızın turizmde hak ettiği noktaya ulaşması ve esnafımızın kent turizminden hak ettiği payı alması için yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıtım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Antalya, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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