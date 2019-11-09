Tarihi Kentler Birliği'nden Urla'ya ödül

Kazanan belediyelere ödülleri, YAPEX Antalya Fuarı'nda düzenlenen törenle verildi.

Hem kazanan projelerin sergilendiği hem de ödüllerin verildiği törene yoğun ilgi vardı.

Her zaman Urla'nın tarihi dokusunu ve kültürünü korumak istediklerini belirten ve çalışmalarını bu eksende devam ettiren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ödül töreninde konuştu. Başkan Oğuz, "Son yıllarda Urlamızın önemi giderek artmakta. Bu artışta tarihi kimliğimizi ve kültürümüzü korumamız son derece önemli. 12 İyon kentine dayanan ilçe tarihimizle çok ciddi bir kültürel mirasa sahibiz. Bu kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Geleceğe giden en önemli yolun geçmişe sahip çıkmak olduğunun farkındayız. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.