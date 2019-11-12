Haberler » Güncel » Tarihi Kentler Birliğinden Konak Belediyesine ödül - Haber

Tarihi Kentler Birliğinden Konak Belediyesine ödül

Konak Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödül aldı.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:07Tarihi Kentler Birliğinden Konak Belediyesine ödül
Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödül aldı.

36 belediyeden 60 projenin değerlendirildiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının ödülleri, YAPEX Fuarında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün yanı sıra; jüri özel ödülü, proje, uygulama, korumada süreklilik ve başarı ödülleri verildi. Kazanan projelerin de sergilendiği ödül töreninde Konak Belediyesi de, 'İkizevler' restorasyonu projesiyle "uygulama" kategorisinde başarı ödülü aldı.

Tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

Yaklaşık 3 bine yakın tescilli yapıya ev sahipliği yapan İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, restorasyon çalışmasıyla tarihi yapıları bir bir ayağa kaldırarak vatandaşların kullanımına sunun Konak Belediyesi, aynı zamanda tarihe de ışık tutuyor. 2017 yılında restorasyonuna başlanan tescilli yapı İkizevler de, bu tarihi yapılar arasında dikkat çekiyor.

Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve belediye mülkiyetine geçen yapı, Mecidiye Mahallesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. Çalışmalar kapsamında 56 ve 58 kapı numaralı ikiz binalar, aslına uygun şekilde yapılan çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı. Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllardır mahalleliye korku yaşatan metruk haldeki bina, restorasyonla yepyeni bir görünüme kavuştu. Toplam 474 metrekarelik alanıyla İkizevler'in konuk evi ve bölgeye hitap edecek semt merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. - İZMİR

Konak Belediyesi, Metin Sözen, Antalya, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:28 Ahıska sürgünü 75. yıl dönümünde 2 ülkede yapılacak programlarla anılacak
14:28 ASKON'dan bankaların pos kullanım ücreti zammına tepki
14:30 Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı
14:30 Serçenin hayatını kalp masajı yaparak kurtardı
14:30 Düzce'de orman yangını
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:34:50