Tarihi Kentler Birliğinden Kula'ya Ödül

16 Kasım 2018 Cuma 11:33



16 Kasım 2018 Cuma 11:33

Tarihi Kentler Birliği tarafından 17'ncisi gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Kula Belediyesi jüri özel başarı ödülü aldı.Belediyeden yapılan açıklama göre, kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışma için Antalya'da ödül töreni düzenlendi.Törende, Kula Jeoparkı ve Kentsel Koruma Projeleri ile Kula Belediyesi adına Başkan Hüseyin Tosun, Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'den jüri özel başarı ödülünü aldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tosun, Tarihi Kula Evleri ve Kula UNESCO Global Jeoparkı'nda yaptıkları yatırımlara devam edeceklerini aktardı.