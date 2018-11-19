Tarihi Kentler Birliğinden Mezitli Belediyesi'ne Ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'incisi gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Mezitli
Belediyesi'ne, Tarihi Cumhuriyet İlkokulu (Taşmektep) düzenleme çalışmaları dolayısıyla başarı ödülü verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla bu yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından 17'incisi düzenlenen yarışmada, Mezitli Belediyesi'ne başarı ödülü verildi.
Geçtiğimiz yıl da Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde Proje Uygulaması ile ödüllendirilen Mezitli Belediyesi, bu yıl Mersin
'den ödül alan tek belediye oldu.
Mezitli Belediyesi İmar Müdürü Arzu Bitigen Saylam, kazanılan ödülü aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan
, Esenbağlar Mahallesi'ndeki Taşmektep'in restorasyonu için büyük çaba serf ettiklerine aktardı.
Büyük çaba harcadıkları bir projenin ödül almasının kendilerini onurlandırdığını ifade eden Başkan Tarhan, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet döneminde pek çok öğrenci yetiştiren bu okul, kapatıldıktan sonra tescili yapılmış ve kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Uzun uğraşlardan sonra buranın tahsisini aldık ve projelendirdik. Mersin Valiliği'nin de yapmış olduğu katkılarla bölgeye çok güzel bir bina kazandırdık. Sadece Esenbağlar Mahallesi'nde oturanların değil, şu an pek çok önemli görevler yapmış isimleri mezun eden okulun kent hafızasında önemli bir değeri bulunuyor."
Tarhan, restorasyon sonrası bölgenin canlılığını artırdığını bildirdi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:45