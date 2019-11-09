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Tarihi Kentler Birliğinden Urla'ya ödül

Urla Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında, "Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesiyle ödül aldı.

09.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:08Tarihi Kentler Birliğinden Urla'ya ödül
Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında, "Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesiyle ödül aldı.

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Törende Urla Belediyesi de "Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" projesiyle ödüle layık görüldü. Kazanan belediyelerse ödüllerini YAPEX Antalya Fuarında düzenlenen törenle aldı.

Her zaman Urla'nın tarihi dokusunu ve kültürünü korumak istediklerini belirten ve çalışmalarını bu eksende devam ettiren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Son yıllarda Urlamızın önemi giderek artmakta. Bu artışta tarihi kimliğimizi ve kültürümüzü korumamız son derece önemli. 12 İyon kentine dayanan ilçe tarihimizle çok ciddi bir kültürel mirasa sahibiz. Bu kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Geleceğe giden en önemli yolun geçmişe sahip çıkmak olduğunun farkındayız" dedi. - İZMİR

Urla Belediyesi, Urla, Güncel

Kaynak: İHA

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