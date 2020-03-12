Tarihi kentte okullar dezenfekte edildi
UNESCO Dünya Mira Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, okullar korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
UNESCO Dünya Mira Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, okullar korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, 100'den fazla ülkede görülen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk virüs vakasını açıklamasının ardından Karabük genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. İl genelinde tüm kurumlarda, halkın yoğun olduğu park, durak, otobüs gibi yerlerde denfekte çalışamları yapılırken, okullarda da dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'ya bağlı eğitim kurumları ve okullarda daha öncesinde de yapılan hijyen uygulamalarının Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiğini söyledi.
Solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, bilinçlendirici videolar ve basılı materyallerle idareci, öğretmen, öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının ardından etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde hız kesmeden ettiğini ifade ede Ürkmezer, "Eğitim yapılmayan zamanlarda, sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler dezenfekte ediliyor. Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli oluşturulan ekiplerle de yapılan hijyen çalışmalarını sık sık kontrol ediliyor. İlçe genelinde düzenli bir şekilde, tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuran salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Covid-19 yani korona virüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle eğitim kurumlarımızda ve okullarımızda öğrencilerin sıklıkla kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına, kurumlarımızın işbirliği ile hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. - KARABÜK
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, 100'den fazla ülkede görülen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk virüs vakasını açıklamasının ardından Karabük genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. İl genelinde tüm kurumlarda, halkın yoğun olduğu park, durak, otobüs gibi yerlerde denfekte çalışamları yapılırken, okullarda da dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'ya bağlı eğitim kurumları ve okullarda daha öncesinde de yapılan hijyen uygulamalarının Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiğini söyledi.
Solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, bilinçlendirici videolar ve basılı materyallerle idareci, öğretmen, öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının ardından etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde hız kesmeden ettiğini ifade ede Ürkmezer, "Eğitim yapılmayan zamanlarda, sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler dezenfekte ediliyor. Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli oluşturulan ekiplerle de yapılan hijyen çalışmalarını sık sık kontrol ediliyor. İlçe genelinde düzenli bir şekilde, tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuran salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Covid-19 yani korona virüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle eğitim kurumlarımızda ve okullarımızda öğrencilerin sıklıkla kullandıkları alanları dezenfekte çalışmalarına, kurumlarımızın işbirliği ile hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Safranbolu, Karabük, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı