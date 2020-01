Tarihi kentte sokak hayvanlarına ev

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde sokak hayvanları için her mahalleye kedi ve köpek evleri konuldu.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü marangozhanesinde yapılan ve mahallelere konulan "kedi ve köpek evleri", sahipsiz sokak hayvanlarının kış şartlarında güven içinde yaşamalarını sağlıyor.Safranbolu Belediye Başkanvekili Onur Varlı, Safranbolu Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan uygulamanın hayvan severler tarafından da desteklendiğini söyledi.Belediyenin marangozhanesinde yapılan kedi ve köpek evlerinin her mahalleye konulduğunu ifade eden Varlı, "Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa doğadaki her canlının da o kadar hakkı var. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına değer veriyoruz. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisini de önemsiyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız tarafından belirlenen mahallelere ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kedi ve köpek evlerini insanlarımızı da rahatsız etmeyecek şekilde yerleştiriyoruz" dedi. - KARABÜK