Tarihi "Kırka ve Tozman Yolu" turizme kazandırılacak

Bilecik
'in Yenipazar
ilçesinde Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde yürütülen tarihi "Kırka
ve Tozman Yolu"nun turizme kazandırılması çalışmaları devam ediyor.
Doğal güzelliklere sahip Yenipazar ile İnhisar ilçelerinde, geçmiş yıllarda kullanılan 16 kilometrelik "Kırka Yolu'" ile "Tozman Yolu"nun bulunduğu ve tarihi rotalarının belirlendiği güzergahta Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Yavuz Kartal, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Nurfeddin Kahraman ve Refik Arıkan ile kırsal kalkınma uzmanı İsmail Şahinbaş ile birlikte dağlık arazide yaklaşık 4 kilometre yürüyüş yaparak, incelemede bulundu.
Vali Şentürk, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, öğretim görevlisi ve teknik ekiple daha önce çalışma yapılan tarihi yollarda doğa yürüyüşüyle inceleme fırsatı bulduğunu ifade etti.
Özellikle İnhisar ve Yenipazar bölgelerinde geçmişte tarihi açıdan 'hac' ve 'haç' yolu olarak kullanılan, Avrupa'dan İstanbul'dan gelip Kudüs'e oradan da Hicaz bölgesine uzanan yüzyıllar boyunca kullanılan güzergahı gezdiğini anlatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:
"Bilecik 4 bölgede toprağı olan bir vilayet. Hakikaten doğal güzellikleriyle de özellikle görülmeye değer. Biz bugün bir kısmını tattık. Bundan sonraki süreçte de Bilecik'in farklı noktalarındaki bu doğal yürüyüş parkurlarının bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve bunu hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirerek artırmak için çalışmalar yürüteceğiz. İstanbul'a 3 saat mesafede, keza Ankara'ya aynı mesafede. 26 milyon nüfuslu bir coğrafyada özellikle görülmeye değer doğayla iç içe olmak isteyenler açısından harika güzergahlarımız var. Bunları zaman içerisinde turizme kazandıracağız."
Doğa yürüyüşü sırasında Muratça ve Harmankaya köyünde, Tabiat Parkı Harmankaya Kanyonunun da dış görünüşünü izleme ve inceleme fırsatı bulan Vali Şentürk, köylerdeki tarihi dokuyu yansıtan ve ustalıkla planlanmış kerpiç ve ahşap evlerin ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.