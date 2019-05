Tarihi Kızlarağası Hanı uluslararası festivalde

Kaynak: AA

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Avrupa Festivaller Birliği üyesi Uluslararası İzmir Festivali, sanatseverlerle 33. buluşmasında, Kızlarağası Hanı'nın tarihi atmosferi ile Klasik Türk Müziği tınılarını dünyaya ulaştıracak.Festivali düzenleyen İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası İzmir Festivali'nin nitelikli program ve tarihi mekanları kullanması açısından dünyanın önemli sanat etkinlikleri arasında yer aldığı belirtti.Kültürel mirasların öne çıkarılmasında da festivalin üst düzey çalışmalar yaptığına değinen Sarper, daha önce Kemeraltı 'ndaki Abacıoğlu Hanı'nda etkinlikler düzenlendiğine işaret etti.Sarper, uluslararası düzeyde katılımcıları, izleyicilerle buluşturan festivalde, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girmeye aday Kemeraltı Çarşısı'nın tanıtımı konusunda çalışmalar yapacaklarını, bu nedenle çarşıdaki Kızlarağası Hanı'nda bir program gerçekleştireceklerini duyurdu.Kızlarağası'nda 12 Haziran'da "Yeni Yorumlar..." adıyla düzenlenecek konserde soprano Oya Ergün, bas Alparslan Mater ve piyano sanatçısı Nihat Demirkol'un sanatseverlerle buluşacağına işaret eden Sarper, "UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmeye aday Kemeraltı'ndaki Kızlarağası Hanı'nı Türk müziğine yakışan bir programla bütünleştireceğiz. Bu program, tanıtım anlamında bölgeye önemli ivme kazandıracaktır." dedi.Sarper, festivalin 33 yıldır çıtayı hep yüksekte tuttuğunu ve bu nedenle uluslararası sanat camiasının da dikkatini çektiğini aktararak, 27 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 'nde ( AASSM ) "İzmirli ve İzmir'de Yaşamış Besteciler" adıyla bir konser yapılacağını belirtti.Konserde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği korosunun sahne alacağını vurgulayan Sarper, "Kendi müziğimizin akademik şekilde uluslararası düzeyde yer almasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.Dünya opera tarihinin en büyük sopranolarından Leyla Gencer 'in de El Hamra'da "La Diva Turca" adlı film gösterimi ile anılacağını aktaran Sarper, festivalin ünlü Türk sanatçı Gülsin Onay ile açılacağını, kapanışının ise bir başka büyük isim Fazıl Say konserleriyle yapılacağını sözlerine ekledi.Şangay'dan İtalya 'dan esintiler de varKültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi , İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu 'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali etkinlikleri AASSM, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı, Celsus Kütüphanesi, Efes Odeon , Elhamra Sahnesi ve Kemeraltı Kızlarağası Hanı'nda 25 Mayıs ve 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Amsterdam 'dan Jazz Orchestra of the Concertgebouw Rob Horsting şefliğinde DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda sahne alacak.Bizet'in Fransız yazar Merimee'nin eserinden yarattığı opera literatürünün en sevilen yapıtlarından Carmen, 30 Mayıs'ta AASSM'de Flamenko yorumuyla sahneye gelecek. Günümüzün en iyi Flamenko topluluklarından biri olan de Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto"nun koreografisiyle tutkulu aşkın asi kızı Carmen'i yorumlayacak.Portekiz'de "müziğin ressamı" olarak tanınan Ana Lains, "Aşk ve Tutkunun Müziği: Fado" konseriyle 11 Haziran'da AASSM'de izleyicisiyle buluşacak.33. Uluslararası İzmir Festivali, izleyicilerini 12 Haziran'da Kızlarağası Hanı'nda Nihat Demirkol'un 2017'de bas Alparslan Mater ile kurduğu "Bas Allaturca" ve 2018'de Soprano Oya Ergün ile birlikte oluşturduğu "Soprano Allaturca" ile bir araya getirecek.AASSM'de 14 Haziran'da bulunacak müzikseverler çağımızın en yetkin piyanistlerinden Yuja Wang'ı, günümüzün en parlak orkestralarından Lüksemburg Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinleme fırsatı bulacak.Adını opera tarihine altın harflerle yazdıran La Diva Turca- Leyla Gencer filminin İzmir galası 17 Haziran'da El Hamra Sahnesi'nde yapılacak.Festivalin 18 Haziran'da Efes Odeon'daki konuğu oda müziği topluluğu Boulanger Trio olacak, 25 Haziran'da Celsus Kütüphanesi'ndeki konserde en yetenekli genç yıldızlarından soprano Mariasole Mainini, belkanto tenor olarak parlak bir kariyere sahip Nile Senatore ve piyanist Giorgio D'Alonzo sahne alacak.Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu, şefleri Halil İbrahim Yüksel yönetiminde 27 Haziran'da AASSM'de yapılacak konserde, İzmir'de doğan ve yaşamının büyük bölümünü İzmir'de geçirmiş olan bestecilerin eserlerinden seçilmiş eserler açıklamalı bir konser sunacak.Kapanış ise 1 Temmuz'da AASSM'de Şanghay Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say konseri ile olacak.