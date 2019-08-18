Haberler» Güncel» Haber

Tarihi konak yangında küle döndü

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü.

18.08.2019 21:19 Tarihi konak yangında küle döndü
ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta  Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı. Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:34   Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı (2)
22:34   Elazığ'da şehit 3 polis için mevlit okundu
22:34   Ani rahatsızlık geçiren Kuveyt Emiri Sabah sağlığına kavuştu
22:34   Kırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdü
22:28   Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor
22:28   Sivas'ta "4 Eylül Bilardo Şampiyonası" düzenlendi
22:28   Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti