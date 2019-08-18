Haberler» Güncel» Haber

Tarihi konak yangında küle döndü

ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü.

18.08.2019 23:22 Tarihi konak yangında küle döndü
ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta  Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı. Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05   Kaçak sigara operasyonu
00:05   Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM ekiplerinden ortak denetim
00:05   Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
00:04   Çanakkale'de "Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu" anıldı
00:03   DHA YURT BÜLTENİ-17
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019
00:00   Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)