Tarihi Konak, Yeniden Hayata Dönüyor

2015 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan tarihi konak Dr. Aristi Evi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi'nin ortak girişimleri ile turizme kazandırılıyor. Kula'nın geçmişine sahip çıkmak amacıyla başlatılan restore çalışmaları kapsamında şimdiye kadar Zeynep Onbaşı ve Beyler Evi'nin restorasyonunu tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi, Essanlar Evi, Ali Kutlu Evi ve Dr. Aristi Evi'nin restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi.

Tarihi Kula Evleri'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla son zamanlarda artan turist ziyaret sayısını daha da arttırmak ve ilçenin daha çok tanınması amaçlanıyor. Mübadele öncesi yıllarda Kula'da yaşayan Rum tebaadan mesleğinde uzman bir doktor olarak ün salmış Dr. Aristi'nin evi olarak bilinen tarihi yapının merdiven başlıklarında sağlığı sembolize eden yılan figürlerinin bulunması da evin bir doktora ait olduğunu ispatlıyor. Tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ziyaretçilerine kapılarını açacak.