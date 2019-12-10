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Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı

En iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da, tarihi evlerden hırsızlık yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Lisetesi'nde bulunan ilçede hırsızlık yapan zanlılar yakalandı. Muhtar durumu, öğrencilere gezi amaçlı tarihi evin kapısını açtığında farketti.

10.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:26

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ilçesine bağlı Yörük köyünde 4 tarihi konak ve bir eve giren hırsızlar; halı, musluk başları, saat gibi birçok değerli eşyayı çaldı.

4 TARİHİ KONAKTAN HIRSIZLIK

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 117 tescilli yapının bulunduğu Yörük köyünde muhtar İbrahim Sarı, fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri için açtığı Muratoğlu Konağı'na hırsız girdiğini fark etti. Muhtar Sarı, jandarmaya ihbarda bulunurken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hırsızların, 4 tarihi konak ile bir eve girdikleri ve musluk, halı, saat gibi birçok eşyayı çaldıkları belirlendi.

YAKALANAN ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelileri B.Ö. (38) ve Ş.T.Y (26) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan B.Ö verdiği ifadesinde, kilimleri Ankara'da birine 2 bin 500, muslukları ve bakır eşyaları hurdacıya bin liraya sattığını ve pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇALINANLARI GERİ ALAMADIK"

Konakların lavabo bataryalarının, kilimlerinin, bakırlarının çalındığını ifade eden muhtar Sarı, "Sağ olsun İlçe Jandarma Komutanlığı'mız, kaymakamlığımız çok ilgilendi. Üniversiteden öğrenciler gelmişti, orayı açtığımızda gördük. Darmadağın olmuş. Odalara girdik, banyo bataryalarını sökmüşler. 8 odası var ve hepsini sökmüşler. Ardından jandarmaya verdik, hırsızı yakaladılar. Mahkemeye çıkmış mahkeme serbest bırakmış. Çalınan mallardan da geriye aldığımız bir şey olmadı. Malları internet üzerinden sattığını söylüyormuş. Geri alamadık köy olarak mağduruz" dedi.

"KÖYÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞINA KAMERA TAKTIRIYORUZ"

Ev sahiplerinin yaz aylarında köye geldiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti: "117 tane tescilli evimiz var. Köy koruma altında. Giren hırsız genelde tarihi eserleri alıyor. Hırsızlığı önlemek için giriş ve çıkışlarla birlikte belirli yerlere kamera taktırıyoruz. Köyümüzde hanelerden ve İstanbul'da bulunan vakfımızdan yardımla kameraları kurmak üzereyiz. 45 tane tarihi kilim var. İfadesinde bunları sattığını söylüyor, bunların da hiçbiri gelmedi."

Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı

Safranbolu, Konak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
SEÇİM VAR:Biz buralara baklava çalan çocuklara verilen cezaya itraz etmek ile başlayıp geldik. Şimdi neyi çalarsan çal suç değil ki. Yeter ki çaldığın sonradan anlaşılsın. Ku2an-I Kerim hırsızlar için hangi cezayı öngörüyor ise bu kanunları çıkarmayan Milletvekillerini seçmeyin kardeşim.
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ADIM:Bizde hırsızlık suç değil ki?
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