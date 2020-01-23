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Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaz gelinliğini giydi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

23.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:38Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaz gelinliğini giydi
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan 'ün ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Safranbolu'da Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme ve camiler yağan karla eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan ilçede vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Safranbolu Köyiçi mevkisinde kar keyfini köpeğiyle çıkaran Samet Türker, "Çok güzel kar yağıyor, kara hasret kaldık. Sumo isimli köpeğimle oynadık. Çok zevkliydi, karın tadını çıkarıyoruz şuan" dedi.

Adana'dan gezi için gelen Ayça ve Mehmet Şanlı çifti, karla kaplı kente kuş bakışı bakan Hıdırlık Seyir Tepesi'nde bol bol hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İlk defa bu kadar yoğun kar yağışı gördüğünü ifade eden Ayça Şanlı, "Güzel bir deneyim oldu bizim için eşimle birlikte. Tarihi bir kentteyiz. Araştırmayı çok seviyoruz. Safranbolu evleriyle ilgili çok güzel şeyler duyduk" diye konuştu.

Daha önce yaz ayında geldiğini söyleyen Şanlı, kar yağışının Safranbolu'ya çok yakıştığını dile getirdi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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