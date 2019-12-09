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Tarihi konakta dondurma şov

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bir asırlık Kocabaş Konağı'nda baltayla Maraş dondurması kesti.

09.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:15Tarihi konakta dondurma şov
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bir asırlık Konağı'nda baltayla Maraş dondurması kesti.

'ta yaklaşık 100 yıl önce yaptırılan ve 2010 yılında restore edilen Kocabaş Konağı, kentin yöresel lezzetlerinin hazırlandığı yer haline getirildi. Alpedo-Kervan bünyesinde hizmet verecek olan konakta, tarihten günümüze değer kazanmış yemekler müşterilerin beğenisine sunulacak.

Kendilerini Kahramanmaraş'ın turizm elçisi ilan ettiklerini ifade eden Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, tarihi konakta misafirlerine dondurma şovu yaptı. Tarihi konağın önemli olduğunu ve kentin geleneksel lezzetlerinin yer alacağını kaydeden Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş'ta 6 şubemiz, 87 bin nokta ve 12 ülkede hizmet veriyoruz. Bizim derdimiz ve sevdamız Kahramanmaraş'tır ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bizim bu konakla ilgili çok güzel projelerimiz var. Burayı Kahramanmaraş mutfağı olarak tasarladık. Konağı bölümler halinde geleneksel lezzetleri barından konum haline getirdik ve dışarıdan gelen misafirlerimize yemeklerimiz ve şehrimizin değerleriyle tanıştırmış olacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Kocabaş, Güncel

Kaynak: İHA

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