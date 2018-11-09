Tarihi Konaktaki Yangın

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen konakta yaşamını yitiren Kadir Uysal
, toprağa verildi. Ankara Adli Tıp Kurumu
'ndan ailesi tarafından alınan Uysal'ın cenazesi, Safranbolu Sadrazam İzzet Paşa Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Uysal'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi. Karaali
Mahallesi Akpınar
Sokağı'nda Bayram Akın'a ait yaklaşık 150 yıllık konakta 6 Kasım
'da çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerinin yaptığı aramada Kadir Uysal'ın cesedine ulaşılmıştı.
Karabük,Safranbolu,Uysal