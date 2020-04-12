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Tarihi köprüde korona virüs tedbiri

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçeleri ile bağlantıyı sağlayan tarihi köprü, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

12.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:22
Tarihi köprüde korona virüs tedbiri
Elazığ 'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde Diyarbakır 'ın Hani ve Dicle ilçeleri ile bağlantıyı sağlayan tarihi köprü, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde toplanan Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinden Diyarbakır'a geçişi sağlayan tarihi Mezarlık Teğre Köprüsü, geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı. Üçocak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Arıcak ilçesi Üçocak beldesi Diyarbakır Hani ve Dicle ilçeleri bağlantı yolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden belediyemizce kapatılmıştır. İçişleri Bakanlığınca açıklanan 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararından sonra Elazığ'da da virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Arıcak ilçesinin Üçocak beldesine bağlantı yolları olan tarihi 'Tegre Köprüsü geçici bir süreliğine Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçelerine kapatıldı" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Elazığ, Arıcak, Üçocak, Güncel
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