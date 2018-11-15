Tarihi Koruyan Belediyelere Ödülleri Verildi

Tarihi Kentler Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 2017 Yılı Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri törenle verildi.
Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) etkinlikleri kapsamında ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen törene Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözen
, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç
, Tarihi Belediyeler Birliği eski Başkanı Asım Güzelbey
ve Şanlıurfa
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından verildi.
Törende Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Baboş da Kastamonu'da uyguladığı "Süreklilik" dalında ödülünü aldı. Baboş'a ödülünü Gaziantep
Belediyesi eski başkanı Asım Güzelbey tarafından verildi.
Törende Metin Sözen Büyük Ödülü Melikgazi
Belediyesi, Jüri Özel Ödülü, Kula Belediyesi
, Seyhan
Belediyesi ve Akseki
Belediyesi'ne verildi. Torend 60'dan fazla belediyeye Proje Ödülü, Uygulama Ödülü, Süreklilik Ödülü, Başarı Ödülü verildi. - ANTALYA
Asım Güzelbey,Metin Sözen
15 Kasım 2018 Perşembe 16:49