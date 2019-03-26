Tarihi Köşk, Gök Gözlemevi Olacak

Kaynak: DHA

KAYSERİ'deki Hıdırellez Tepesi'nde bulunan, Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma Hızır İlyas Köşkü'nün duvarlarına sprey boyayla yazı yazılıp, esere zarar verilmesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda, tarihi köşk, belediye tarafından restore edilerek, Gök Gözlemevi yapılacak.Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'ndeki 'Hıdırellez Tepesi' olarak bilinen ve Anadolu Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1242 yılında yapıldığı belirtilen bölgedeki Hızır İlyas Köşkü'nün bakımsız halini görenler, tepki gösterdi. Köşkün hem iç hem dış duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldığı da görüldü. Bazı araştırmacılar, köşkün o dönem gözetleme kulesi ve göğüs hastalıklarına karşı şifahane olarak kullanıldığını, bazıları ise Selçuklu sultanlarının dinlenmek için burada kaldıklarını söyledi.PROTOKOL İMZALANDITarihi köşke zarar verilmesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda, tarihi köşk, belediye tarafından restore edilerek, Gök Gözlemevi yapılacak. Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar, Hızır İlyas Köşkü'nün 13'üncü yüzyıl eseri olduğunu kaydederek, "Bununla ilgili belediyemiz olarak bir çalışma başlattık. Projelerimizi çizdik. Yakın zamanda projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulu'na sunacağız. Sonrasında burayla ilgili restorasyon çalışması yapacağız. Restorasyon çalışması da inşallah eylül ayı gibi tamamlanacaktır" dedi.Tarihi köşkle ilgili bilgi de veren Pınar, "Burası daha önceden bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş sonrasında şifahane olmuş. En son da buranın altı tümülüs olduğu için kral mezarı olarak kalmış" diye konuştu.'GÖK GÖZLEMEVİ YAPACAĞIZ'Köşkün bulunduğu yerin merkeze uzak olduğunu dile getiren Coşkun Pınar, "Uzak olduğu için buranın korunması noktasında çok müdahil olunamıyor yani takip edemiyorsunuz. Takip edilebilmesi için burada birinin bulundurulması lazım. Bu konuda da ulaşım sıkıntılı olduğu için görevlendirme yapmak zor. Tarihe saygısı olmayan insanların yaptıkları bunlar. Halbuki bu bir tarihi eser ve günümüze kadar ayakta durabilmiş. Tabi biz belediye olarak bu eseri tekrardan ayağa kaldıracağız. Belediye olarak burayı Gök Gözlemevi yapacağız. Burada teleskop ve farklı cihazlarla insanlarımız havadaki gezegenlere bakacak, incelemede bulunacaklar" dedi.- Kayseri