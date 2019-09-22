Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tarihi Kozan Kalesi'ndeki yangında 3 dekar alan zarar gördü

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde aksam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını Orman İsletme Müdürlüğü ekipleri ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gece geç saatlerde söndürüldü.

22.09.2019 10:47Tarihi Kozan Kalesi'ndeki yangında 3 dekar alan zarar gördü
Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerinde aksam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını Orman İsletme Müdürlüğü ekipleri ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gece geç saatlerde söndürüldü.

Ekipler sabaha kadar soğutma çalışması gerçekleştirirken kalede sabah saatlerine kadar olası ikinci bir yangına karşı nöbet tuttu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kale eteklerinde çıkan yangının oluşturduğu tahribat ortaya çıktı. Kaledeki kızılçam ormanlık alan ve zeytinlik alanda çıkan yangınlarda 3 dekar alan zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri de kalede günün ağarmasıyla birlikte çalışmalarına başladı.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan da sabah saatlerinde kaledeki tahribatı ve oluşan hasarı yerinde inceleyerek çalışmada görev alan itfaiye ve orman işletme personellerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Tarihi Kozan Kalesi eteklerinde çıkan yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

Kozan Kalesi, İtfaiye, Adana, Kozan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:30 - Tunceli teröristlere mezar oldu, kaçmaya çalışanlarda yakalandı
11:19 (Özel) Dolandırdığı işçi tarafından parkta çekirdek çitlerken yakalandı
11:19 Venezuela'da Maduro destekçileri ve muhalifler arasında arbede
11:18 Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı
11:13 Düzce'de 3 katlı ahşap bina yandı, söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı
11:04 Erzincan'da muhtarlık kavgası: 4 yaralı
11:02 Husumetlisini öldüren katil zanlısı tutuklandı