Tarihi Kula Evleri Turizme Kazandırılıyor

Kula'nın her geçen gün artan turizm potansiyeline karşılık ilçedeki restorasyon ve çevre düzenlemelerine öncelik veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kula Evleri'nde yaptığı restorasyon çalışmalarını da sürdürüyor.

Tarihi dokusu eşsiz mimarisi ile kültür dünyasına armağan edilen Tarihi Kula Evleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, gün yüzüne çıkarılıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesinin restorasyonunu tamamladığı ve çalışmalarını sürdürdüğü Tarihi Kula Evleri'nde incelemede bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkili personeli ile yüklenici firma çalışanları da eşlik etti. Öztozlu, restorasyonunda son aşamalara gelinen Rahmi Erdil Evi, Ali Kutlu Evi, restorasyonu tamamlanan Beyler Evi ve Doktor Aristi Evi'nde incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

"Büyükşehir Tarihi Yapıları Gün Yüzüne Çıkarmaya Devam Edecek"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, geride bırakılan 5 yıllık sürede il genelindeki restorasyon çalışmalarına 30 milyon lira harcandığını belirtti, Öztozlu, "Manisa'mızın şirin ilçesi Kula'ya restorasyonu bitme aşamasında olan ve devam eden Tarihi Kula Evleri'ndeki çalışmaları yerinde incelemek üzere ziyaret gerçekleştirdik. Geride bırakılan 5 yıllık sürede 5 ilçede 16 projenin 30 milyon maliyetle restorasyon çalışmasını yaptık. Bu rakama kamulaştırma bedelleri dahil değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarihine sahip çıkmayan bir millet yok olmaya mahkumdur" sözünü düstur kabul ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı ile restorasyon ve yenileme çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. İmkanlar el verdiği sürece bu güzel eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler