Tarihi külliyede itikafa giriyorlar

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Anadolu'nun önemli inanç merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesinde bazı vatandaşlar ramazanın son günlerini tarihi Somuncu Baba Külliyesi'nde itikafa girerek geçiriyor.Somuncu Baba Küllyesi'nde ramazanın son 10 gününde itikafa giren vatandaşlar, zaruri ihtiyaçları dışında dışarıya çıkmıyor.İlçede 18 yıldır itikaf geleneğini sürdüren Hasan Selimli ile Muharrem Ünsal, zorlu ve sabır gerektiren İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in itikaf sünnetini yerine getirmenin hazzını yaşıyor.Somuncu Baba Camisi imam hatiplerinden Musa Tektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abdest ve zaruri ihtiyaçlar dışında itikafta bütün vaktin ibadetle geçirildiğini söyledi.Hazreti Muhammed'in itikafa girerek bolca ibadet yaptığını dile getiren Tektaş, "Biz de Peygamber Efendimizin bu sünnetini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sünnetinin ihya edilmesi adına 18 yıldır külliyede itikafa giren mahalle sakini Hasan Selimli ile Muharrem Ünsal kardeşlerimiz, çok az istirahat edip vakitlerinin tamamını Allah'a teslim olarak tefekkürle geçirmektedir. Önemli bir husus, sukut orucu dediğimiz dilini dünyevi konuşma kötü söz ve fiillerden uzak tutmak adına konuşmamaya gayret etmekteler." dedi.Tektaş, son olarak Somuncu Baba Külliyesi itikaf sünnetinin tam olarak yapıldığı önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, "Her yıl ilçe müftülüğünün bilgisi dahilinde burada iki kişi için altyapısı hazırlanarak bu sünneti yerine getirecek olan vatandaşlar, manevi havası ve nezih ortamıyla ağırlanmaktadır." diye konuştu.