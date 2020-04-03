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Tarihi Kütahya Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmaları yapılacak

Tarihi Kütahya Kalesi'nde yürütülecek kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları için iş birliği protokol imzalandı.

03.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:39
Tarihi Kütahya Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmaları yapılacak
Tarihi Kütahya Kalesi'nde yürütülecek kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları için iş birliği protokol imzalandı.
Kütahya Belediyesi, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol kapsamında, antik dönem, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı döneminde önemli yeri olan tarihi Kütahya Kalesi'nin gelecek nesillere daha sağlıklı bir yapıyla aktarılması, turizm ve sosyal hayattaki işlevinin artırılması öngörülüyor.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, imza töreninde yaptığı açıklamada, Kütahya Kalesi'nin kentin en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi.
Yapılacak çalışmalarla bölgenin turizme kazandırılacağını belirten Işık, "Protokol kapsamında Kütahya Kalesi'nde kazı çalışmaları, burçlarda ve beden duvarlarında restorasyon çalışmaları, yürüyüş yolları yapımı, ışıklandırma çalışmaları ve kale içerisindeki çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacak." dedi.
Çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya Belediyesi, Kütahya, Kültür Sanat
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