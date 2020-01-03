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Tarihi kütüphane bu ay açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, restorasyonu yapılan ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülmesi için çalışmaları devam eden Kiçikapı'taki Meryem Ana Kilisesi'nde incelemeler yaptı.

03.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:33 Tarihi kütüphane bu ay açılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, restorasyonu yapılan ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülmesi için çalışmaları devam eden Kiçikapı'taki Meryem Ana Kilisesi'nde incelemeler yaptı. Çalışmaları takip eden Başkan Büyükkılıç, 15 Ocak'a kadar çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Şehir Kütüphanesi için çalışmalar son aşamaya geldi. Kütüphanede yer alacak olan kitapların sisteme girilerek raflardaki yerini alması için çalışmalar devam ediyor. Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları takip eden ve kitapları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı'taki bu önemli tarihi eseri fonksiyonel bir hale getirip kütüphane olarak hizmete açacaklarını söyledi. Çok güzel bir eserin ortaya çıktığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kütüphanemizde 25 bin yazılı, e kütüphanede 15 bin ve engelliler için 3 bin olmak üzere 43 bin kitap bulunacak. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılarak yapılan kütüphanemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 15 Ocak'ta çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Böyle bir eseri şehrimize kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Meryem Ana, Güncel

Kaynak: İHA

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