Tarihi Laal Paşa Camide ilk Cuma namazı kılındı

Mersin'in Mut İlçesinde korona virüs tedbirlerinden sonra ilk cuma namazı, Laal Paşa Cami avlusunda kılındı.

Tarihi Laal Paşa Camide ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:29
Mersin'in Mut İlçesinde korona virüs tedbirlerinden sonra ilk cuma namazı, Laal Paşa Cami avlusunda kılındı.

Cuma namazına Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, Vakıflar Adana Bölge Müdürü Ahmet Develi, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesinde cami avlusunda kurban kesildi. Kurban kesiminden sonra bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, "Restorasyonu biten Tarihi camimizin açılışı hem de Cenab-ı Hakkın bizi camilerimize kavuşturmasının ifadesi olarak bu kurbanımızı kestik. Cenabı Hak daha büyük musibetlerden bizi korusun. Kısa zamanda da inşallah bizi bu korona musibetinden kurtarsın diye dua ediyoruz" dedi.

Müftü Mustafa Öztürk'ün konuşmasının ardından dua edilerek kurban kesildi. Laal Paşa Camisi avlusuna Cuma namazı için gelen vatandaşların kimlik kontrolleri polis tarafından yapılırken girişte ayrıca maskesi olmayanlara maske dağıtıldı,

Namaz için vatandaşlar avluda sosyal mesafeye uygun olarak önceden işaretlenmiş yerlere seccadelerini serdiler. Müftü Öztürk'ün okuduğu hutbe ve kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar dağıldı. Müftü Öztürk, tarihi Laal Paşa Camisi'nin Haziran ayı içinde restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılacağını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Haber
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Haberler››Güncel››Tarihi Laal Paşa Camide ilk Cuma namazı kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:25: Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 76 kişiye para cezası uygulandı - Haber 17:25: MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü... - Haber 17:22: GAZİANTEP Sosyal mesafeli ve maskeli cuma namazı kılındı - Haber 17:22: Gençler güneşli havanın tadını parkta çıkardı - Haber 17:22: Burdur' da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı - Haber 17:19: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri - Haber 16:57: Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak - Haber 12:25: Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı - Haberler 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi