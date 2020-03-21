Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› kultur-sanat ››Tarihi lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı - Haberler

Tarihi lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı

Erzincan'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

21.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:00
Tarihi lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı
Erzincan 'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi sosyal medyadan satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz kazı yapan C.U'nun, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi, sosyal medya üzerinden para karşılığı satmak için alıcı arayışı içine girdiği tespit edildi.
Bunun üzerine Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saha ve teknik çalışmalar sonucunda C.U'nun ikametini belirledi.
Ekipler, uzunluğu 91, genişliği ve yüksekliği 29 santimetre olan lahdi şüphelinin evinin arka bahçesine gömülü vaziyette buldu.
Gözaltına alınan C.U hakkında yasal işlem başlatıldı, ele geçirilen lahit ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Erzincan, Kültür Sanat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

Bakanlık karar aldı...Bursa'da zabıta harekete geçti, mangal keyfi yarıda kaldı - Haberler Zonguldak'ta yürek ısıtan görüntü...Yavru kediyi suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtardı - Haberler KKTC'de, İngiltere'den gelen öğrenciler endişe yarattı - Haberler Evlerin kapısına 'evde kalın' notlu fidan bırakıldı - Haberler Ürdün'de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading