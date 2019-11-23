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Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı.

23.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:47Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın
'in ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı. Yangına, orman arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Limonlu Mahallesinde bulunan etrafı çalılarla kaplı tarihi Lamos kalesinden dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye verdi. İhbar üzerine yanan kaleye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışması ise halen sürüyor. - MERSİN

İtfaiye, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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