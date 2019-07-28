Tarihi manastırın bahçesindeki yangında ağaçlar kül oldu

MARDİN'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytin ve badem bahçelerine yayıldı. Manastıra ait iş makineleriyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ve badem ağacı zarar gördü.Yangın, dün gece saatlerinde, kent merkezine 10 kilometre mesafedeki tarihi geçmişi 3 binli yıllara dayanan Süryanilerin kutsal mabedi Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek manastırın bahçesinden çevredeki zeytin ve badem bahçelerine de yayıldı. Durumu fark eden manastır görevlileri ve köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelirken, arazinin engebeli olması nedeniyle yolda kaldı. Bunun üzerine yangına manastıra ait iş araçları ile müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında çok sayıda zeytin ve badem ağacı ile sulama için kullanılan sistemin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Manastırda görevli rahip Gabriel Akkurt, olayın takipçisi olduklarını belirterek, bölgede önlem alınmasını istedi.