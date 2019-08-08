Haberler» Güncel» Haber

Tarihi Mardin Kalesi'nin eteklerinde arazi yangını

Tarihi Mardin Kalesi'nin eteklerindeki arazide çıkan ot yangını itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

08.08.2019 00:00 Tarihi Mardin Kalesi'nin eteklerinde arazi yangını
Tarihi Mardin Kalesi'nin eteklerindeki arazide çıkan ot yangını itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesiyle bölgede güvenlik için bekleyen TOMA ekipleri de müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

İtfaiye, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:37   İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
00:34   Cansuyu, 40 bin Etiyopyalıya kurban yardımı yapacak
00:28   Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti
00:26   ESENYURT'TA ALACAĞINI İSTEYEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ(Ek Görüntü)
00:26   Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
00:26   Eminönü'nde balıkçıda darp
00:24   Fındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdı