12 Mart 2019, 15:11
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Tarihi Medrese Kitap Kafeye Dönüştürüldü

Tarihi Medrese Kitap Kafeye Dönüştürüldü

Bitlis'te tarihi Yusufiye Medresesi restore edilerek kitap kafeye dönüştürüldü.

Bitlis'te tarihi Yusufiye Medresesi restore edilerek kitap kafeye dönüştürüldü.

"Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamından restorasyonu tamamlanan tarihi medrese, kitap kafe olarak hizmete girdi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın katılımı ile açılışı yapılan kitap kafede şark odası, kütüphane, dinlenme odası ve öğrencilerin ödevlerini yapacakları alanlar oluşturuldu.

Kafeyi gezen Vali Çağatay, "Burada güzel hizmetler yapılacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Bitlis, Güncel
Kaynak: AA