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Tarihi medresede çocukların tehlikeli oyunu

Tarihi medresede çocukların tehlikeli oyunuKIRŞEHİR - Kırşehir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz şubat ayında tadilata alınan tarihi Cacabey Medresesi, çocukların ölüm oyununa sahne oluyordu.

13.10.2019 18:17
Tarihi medresede çocukların tehlikeli oyunu
KIRŞEHİR - Kırşehir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz şubat ayında tadilata alınan tarihi Cacabey Medresesi, çocukların ölüm oyununa sahne oluyordu.
Etrafı bariyerlerle çevrili medresenin kubbesine nasıl çıktıkları belirlenemeyen Çağrı ve Efe isimli çocuklar taşları kırmaya çalışırken ve kubbe etrafında tehlikeli oyun oynarken görüntülendi. Vatandaş, polis ve zabıta görevlilerinin kendilerine seslenmesi sonrası kaçmaya çalışırken yakalanan çocuklar, oyun oynamak için medrese alana girdiklerini söyledi.
Medreseye girişleri sonrası kaçmaları da tehlikenin boyutlarını gün yüzüne çıkarken polis tarafından güvenli şekilde alınan çocuklar ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Tarihi medrese Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kubbe kısmında yer alan taşların, yağışlı havalarda oluşan akıntı nedeniyle dökülmesi sonrası numaralandırılarak sökülmeye alınmıştı.
Tarihi medresede çocukların tehlikeli oyunu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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