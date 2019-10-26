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Tarihi medresede düzensiz göçmen denetimi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kullanılmayan ev ve yapılarda düzensiz göçmen kontrolü yaptı.

26.10.2019 11:14Tarihi medresede düzensiz göçmen denetimi
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında kullanılmayan ev ve yapılarda düzensiz göçmen kontrolü yaptı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte kullanılmayan ev ve tarihi yapıların kontrol edilmesi çalışmaları kapsamında daha önce Edirne Sarayı Kazı Evi olarak da kullanılan Peykler Medresesi'nde kalan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Kullanılmayan tarihi yapıda yakalanan Filistin ve Cezayir uyruklu sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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