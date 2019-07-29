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Tarihi medresenin çevresinde yangın
29.07.2019 14:54
Güncel
Kaynak: DHA
Eşini ve kayınpederini öldüren astsubay, cinayeti hediye aldığı ayakkabı nedeniyle işlemiş
Ekrem İmamoğlu'nun market görüntüsü tartışma yarattı
Bahçeli'nin danışmanı tarafından paylaşılan görüntü büyük tepki topladı
Beşiktaş'ın Yardımcı Teknik Direktörü Orhan Ak'tan özür açıklaması
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DHA DIŞ – Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü
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60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı
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