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Tarihi mekanda ilaçlama yapıldı

Adıyaman Perre Antik Kentte belediye ekipleri sivrisinekle mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı.

16.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:41
Tarihi mekanda ilaçlama yapıldı
Adıyaman Perre Antik Kentte belediye ekipleri sivrisinekle mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında kentin bir çok noktasında dezenfekte çalışması yapan ekipler bir taraftan da sivrisinekle mücadele ediyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi sivri sinekle mücadele kapsamında larva ilaçlaması yapıyor.

Ekipler kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi ve turistik mekan Perre Antik Kent nekrepol alanında ilaçlama yaptı. Nekrepol alanda bulunan mağaralar ve su birikintilerinin bulunduğu yerler ilaçlandı.

Korona virüsüyle nedeniyle devam eden yasakların sona ermesi ve gelmesi beklenen turistlere temiz bir ortam sunmak için ekipler ilaçlama çalışması yaptı.

Ekipler sadece tarihi mekanda değil dereler, fosseptik çukurlar, eski kuyular, su birikintilerinin olduğu yerleri ilaçlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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