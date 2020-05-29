Tarihi mekanlarda cuma namazı heyecanı

Korona virüs nedeniyle ibadete ara verilen ve bugün cuma namazıyla birlikte açılan camilerden; Lalapaşa, Çifte Minareli Medrese ve Kale Mescidi önündeki açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Yakutiye Belediyesi'nin dağıttığı 10 bin adet seccade, tek kullanımlık maske ve...

Tarihi mekanlarda cuma namazı heyecanı
29.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:25
Korona virüs nedeniyle ibadete ara verilen ve bugün cuma namazıyla birlikte açılan camilerden; Lalapaşa, Çifte Minareli Medrese ve Kale Mescidi önündeki açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Yakutiye Belediyesi'nin dağıttığı 10 bin adet seccade, tek kullanımlık maske ve dezenfektan seti ile hijyenik bir ortamda cuma namazı eda edildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, cuma günü ibadete açılan cami ve kent meydanlarındaki temizlik ve hijyen seferberliğini günler öncesinden başlattıklarına değinerek, hazırladıkları seccade ve maskeleri namaz için gelen vatandaşlara dağıttıklarını belirtti. Uçar, belirlenen alanlarda namaz kılma sürecinde ise her türlü temizlik ve hijyen çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek vatandaşlardan yine korona virüse karşı tedbirli olmalarını ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Namazı kıldıran Lalapaşa Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar'ın cuma hutbesinde ise duygusal anlar yaşadığı gözlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Lalapaşa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Haber
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Haberler››Güncel››Tarihi mekanlarda cuma namazı heyecanı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Dünyanın korona virüs mücadelesi sürüyor - Haber 14:21: Başkan Arslan: İstanbul'un fethinin arkasında Kaz Dağları Köknarı var - Haber 14:21: Tarihi camiler kapılarını açtı - Haber 14:21: Uşak'ta 74 gün aradan sonra sosyal mesafeli namaz kılındı - Haber 14:21: Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen çağrısı" - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 13:05: 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 11:22: Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap - Magazin 10:58: Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak - Ekonomi