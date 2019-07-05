05.07.2019 10:42
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tarihi mekanlarda tek yön uygulaması

Tarihi mekanlarda tek yön uygulaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi mekanlarda trafik akışını rahatlamak için tek yön uygulamasına geçildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi mekanlarda trafik akışını rahatlamak için tek yön uygulamasına geçildi.

Binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Hz. Daniyel Makamı, ve Kubat Paşa Medresesi'ne giden yol UKOME kararı ile tek yön uygulanmasına başlandı.

Tarsus'un Adana Caddesi üzerindeki Ulu cami yolu olarak bilinen cadde çift yönlü olarak hizmet veriyordu. Oldukça dar olan cadde üzerinde zaman zaman trafik yoğunluğu nedeniyle kargaşaya sebep olan caddede, Trafik Büro Amirliği ekiplerinin uygulamaya başlattığı cadde artık tek yönlü olarak kullanılacak.

Söz konusu yola sadece giriş yapacak olan araçlar aynı yoldan çıkış yapamayacak.

Uygulama özellikle bu cadde üzerinde bulunan esnafları ve vatandaşı memnun ederken, buna benzer çalışmaların başka noktalarda da devam edeceği öğrenildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, Kubat, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:32   Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi
11:29   FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi
11:28   Adana'da soba faciası: 2 ölü
11:27   (Özel) 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı
11:27   Çökertilen dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi
11:25   Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
11:19   İzmir'de feci kaza: 2 ölü