Tarihi mekanları 6 ayrı dilde tanıtılacak

Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı için çalışma başlatıldı.

13.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:55
Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı için çalışma başlatıldı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nin yer aldığı ilçedeki diğer tarihi mekanları da dünyaya tanıtmayı istediklerini söyledi.
Milattan önce 3'üncü yüzyıl ile milattan sonra 3'üncü yüzyıl arasında yapıldığı tahmin edilen büyük boyuttaki kabartmaların olduğu Adam Kayalar'ın yanı sıra Kanlıdivane Antik Kenti ve Kaya Mezarları'nı havadan görüntülediklerini belirten Tollu, buralarla ilgili tanıtım çalışmasının İngilizce, Almanca, Çince, Rusça, Fransızca ve Japonca'ya çevrileceğini anlattı.
Tollu, sadece deniz turizmiyle değil, kültür turizmiyle de öne çıkmak istediklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlerin sadece denize girip gitmesini istemiyoruz. Tarihi değerlerimizin de görülmesi için çalışıyoruz. Adam Kayalar, Kanlıdivane ve Kaya Mezarları ilçeye essiz bir güzellik katıyor. Bölgemize gelenler, insanlarımızın misafirperverliğinin yanı sıra tarihi yerlerimizle de karşılacaklar."
İlçenin açık hava müzesi konumunda olduğunu aktaran Tollu, tanıtım için çok sayıda ülkede çalışma yapılacağını sözlerine ekledi. Tarihi mekanları 6 ayrı dilde tanıtılacak

Kaynak: AA

Etiketler: Mükerrem Tollu, Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

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